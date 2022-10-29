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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия ожидаются в столице в ближайшие дни, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По информации метеослужбы, из-за усиления ветра до 18-20 м/с в регионе будет действовать повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Период предупреждения - с 9:00 воскресенья до 21:00 понедельника.

Гидрометцентр прогнозирует, что в эти дни в столичном регионе местами пройдут снег и мокрый снег, возможна гололедица.

Температура воздуха в ночь на воскресенье не превысит 6-8 градусов, а в ночь на понедельник опустится до минус 2 градусов.

Атмосферное давление в Москве продолжит падать и в воскресенье опустится до 735 мм рт.ст, что на 12 пунктов ниже нормы.

Первые заморозки в Москве отмечались 12 октября, первые снежные заряды - 21 октября.

В столичном метеобюро "Интерфаксу" сообщили, что самая холодная ночь осени наблюдалась в столице 25 октября (минус 2,8 градуса).

"Нынешний октябрь в городе на два градуса теплее климатической нормы", - пояснил представитель метеобюро.

Гидрометцентр России
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