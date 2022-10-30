Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Городские службы Москвы перевели в усиленный режим из-за неблагоприятного прогноза погоды

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Погода в столице резко ухудшится в воскресенье, ветер усилится, выпадет снег, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в воскресенье.

"Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до одного сантиметра", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра пояснил, что из-за неблагоприятного прогноза было принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности.

"Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров", - подчеркнул Бирюков.

По данным властей, на круглосуточном дежурстве в Москве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

В мэрии просят москвичей быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Из-за ветра и гололедицы Гидрометцентр России объявил в Москве до вечера понедельника повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Москва Петр Бирюков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

В Москве в воскресенье и понедельник местами выпадет снег

Акции ГК ПИК растеряли весь дневной рост на угрозах отстранения от строительства в Москве

Собянин указал "ПИКу" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства

Собянин указал "ПИКу" на завершение сотрудничества в случае срыва сроков строительства
Пандемия коронавируса

Назальная вакцина от коронавируса "Спутник V" стала доступна в Москве

В Москве в октябре спрос на аренду жилья упал на 20%

Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

Коммунальная техника Москвы переведена на зимний режим работы

В Москве на полгода закроют часть зеленой ветки метро от "Автозаводской" до "Орехово"

В Москве на полгода закроют часть зеленой ветки метро от "Автозаводской" до "Орехово"

Упавший на рельсы метро "Краснопресненская" пассажир погиб

Пассажир упал на рельсы станции метро "Краснопресненская" в Москве

Первый снег выпал в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });