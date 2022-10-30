Городские службы Москвы перевели в усиленный режим из-за неблагоприятного прогноза погоды

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Погода в столице резко ухудшится в воскресенье, ветер усилится, выпадет снег, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в воскресенье.

"Ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до одного сантиметра", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра пояснил, что из-за неблагоприятного прогноза было принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности.

"Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров", - подчеркнул Бирюков.

По данным властей, на круглосуточном дежурстве в Москве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

В мэрии просят москвичей быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Из-за ветра и гололедицы Гидрометцентр России объявил в Москве до вечера понедельника повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.