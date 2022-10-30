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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Сильный ветер повалил деревья в Москве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В столице до середины понедельника сохранится сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"Зафиксированы несколько случаев падения деревьев", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные стволы.

Официальных данных о числе упавших из-за ветра деревьев, пострадавших в непогоду и нанесенном городу ущербе пока не поступало.

В комплексе городского хозяйства заявили, что ночью в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы.

"Городские службы готовы к проведению противогололедной обработки дорог и тротуаров (...) Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - отмечается в сообщении.

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