Во всех больницах Москвы появятся социальные координаторы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - На все стационары Москвы будет распространена уже опробованная в 17 больницах служба социальных координаторов, сообщила порталу мэрии заммэра города Анастасия Ракова.

Координаторы помогают пациентам с момента госпитализации до выписки, а после выписки организуют предоставление социальных услуг тем, кто в них нуждается. Они занимаются немедицинскими вопросами. Для обращения к координаторам заявлений подавать не нужно: они сами находят тех, кому нужна помощь, и начинают помогать одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью, бездомным, людям после тяжелых операций.

"С момента создания пилотной программы более 13 тысяч пациентов оказали необходимую поддержку: от поиска родственников до содействия в получении социальной помощи в надомной или стационарной форме после выписки. До конца года мы планируем организовать службу социальных координаторов во всех столичных больницах", - сказала Ракова.

По ее словам, эксперимент начали проводить после начала пандемии COVID-19.

"Оказалось, что медики и социальные работники могут очень успешно коммуницировать, помогать друг другу в работе, тем самым повышать качество оказываемых услуг", - подчеркнула вице-мэр.