Москва выделит 792 млрд руб. на закупку оборудования для детей с диабетом

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На закупку систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы для детей с диабетом в проекте бюджета столицы на следующий год запланировано 792 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"В проекте бюджета в рамках программы "Столичное здравоохранение" предусмотрено на это важное направление 792 млрд руб. на 2023 год, а в дальнейшем рост порядка 8-9%", - сказала Зяббарова, выступая с докладом в среду на пленарной сессии Мосгордумы.

Она добавила, что все дети до 18 лет будут обеспечены необходимыми системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. Получателями оборудования станут порядка 5 тыс. человек.