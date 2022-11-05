Более 150 катков с искусственным льдом готовят к открытию в Москве

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по подготовке 153 катков с искусственным льдом, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

"Катки начнут работать в ноябре-декабре во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках", - уточнил Бирюков.

Заммэра пояснил, что работы по намораживанию искусственного льда стартуют, когда в Москве установятся стабильные низкие температуры.

"Искусственное покрытие наращивается в течение нескольких дней. Вначале основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем", - рассказал он.

Затем, по словам Бирюкова, будут подключены специальные холодильные установки, начнется процесс наморозки льда толщиной 10-12 см.

На финальном этапе покрытие выравняют и отполируют с помощью ледозаливочных комбайнов.