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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Новые выделенные полосы появятся на девяти участках московских улиц

Новые выделенные полосы появятся на девяти участках московских улиц
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Выделенные полосы для общественного транспорта появятся 26 ноября еще на девяти участках московских улиц, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В столице уже 121 выделенная полоса общей протяженностью 426 километров, 26 ноября откроем выделенки еще на девяти участках" - приводит слова Ликсутова сайт столичной мэрии.

Ввод одной такой полосы снижает число аварий с городским транспортом на 25%, а скорость движения автобусов и электробусов может вырасти в два - три раза, отметил заммэра.

Новые выделенки появятся на Мосфильмовской и Ташкентской улицах, на Тишинской площади и на проспекте Маршала Жукова. Также участки выделенных полос на Лермонтовском проспекте соединят выделенные полосы на Лермонтовском и Рязанском проспектах.

Москва Максим Ликсутов
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