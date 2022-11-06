Снег с дождем и гололед ожидаются в Москве

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей столицы о снеге с дождем и гололедице с воскресенья по понедельник.

"В период с 19:00 часов 6 ноября до 09:00 часов 7 ноября в Москве ожидается снег с дождём, местами гололёд, местами отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров.