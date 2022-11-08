Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей во вторник

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения во вторник, 8 ноября, сообщает Федеральная служба охраны.

"Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к местам захоронений у Кремлевской стены 8 ноября осуществляться не будет", - говорится в сообщении ФСО, поступившем в "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом. Он должен заменить собой военный парад, который традиционно проходит на Красной площади 7 ноября.

Обычно Мавзолей Ленина открыт для посещения каждый вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.