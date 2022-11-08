Движение на МЦК было прервано из-за падения пассажира на станции Владыкино

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером во вторник на Московском центральном кольце (МЦК), сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Московском центральном кольце (14) нет движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В 18:28 департамент уточнил, что восстановлено движение поездов по часовой стрелке МЦК (14). Движение вводится в график.

По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел около 18:00 на станции Владыкино.

"По неустановленным причинам на рельсы упал пассажир. Его удалось спасти", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован в одну из больниц.

Сбой на МЦК, по данным источника агентства, продлился не менее 30 минут.