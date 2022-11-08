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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

"Желтый" уровень опасности объявлен в среду в Москве из-за тумана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за тумана в течение дня в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана, что приведет к значительному ухудшению видимости. Предупреждение действует с 5:00 до 23:00 часов 9 ноября", - сказали журналистам в ГИБДД во вторник.

В связи с туманом в ведомстве рекомендовали автомобилистам быть предельно внимательными, держать безопасную дистанцию, снижать скорость и следите за боковым интервалом. Также в Госавтоинспекции призвали включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.

Москва ГИБДД
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