"Желтый" уровень опасности объявлен в среду в Москве из-за тумана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за тумана в течение дня в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана, что приведет к значительному ухудшению видимости. Предупреждение действует с 5:00 до 23:00 часов 9 ноября", - сказали журналистам в ГИБДД во вторник.

В связи с туманом в ведомстве рекомендовали автомобилистам быть предельно внимательными, держать безопасную дистанцию, снижать скорость и следите за боковым интервалом. Также в Госавтоинспекции призвали включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.