Завершена реконструкция прудов в поселении Московский Новомосковского округа

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Приведены в порядок несколько водоемов на территории поселения Московский Новомосковского административного округа, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в среду.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина провели работы по восстановлению прудов на территории поселения Московский в ТиНАО (...) Работы прошли на каскаде из Верхнего и Среднего Передельцевских прудов и Передельцевского ручья, прудах на реке Зименка", - рассказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра пояснил, что водоемы очистили от иловых отложений и грунтов, на прудах провели укрепление береговых линий, благоустроили прилегающую территорию, сделали прогулочные дорожки и высадили зеленые насаждения.

"Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей", - добавил Бирюков.