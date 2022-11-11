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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Москвичам пообещали ветер до 20 м/с и аномально теплую погоду в выходные

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ветреная и аномально теплая погода сохранится в столичном регионе в выходные, сообщают Гидрометцентр России и метеобюро Москвы.

С 09:00 субботы до 09:00 понедельника в Москве ожидается ветер с порывами до 20 м/с. В городе, по информации Гидрометцентра, будет действовать повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что температура воздуха днем в субботу может достичь 11-12 градусов, с высокой долей вероятности будет побит рекорд, установленный 12 ноября 2010 года - 9,3 градуса.

"Ожидается температурный рекорд дня за все 143 года метеонаблюдений в Москве", - сказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в столице с 1879 года.

"Завтра температура воздуха в Москве превысит среднеклиматическую норму на 10 градусов", - добавил собеседник агентства.

Гидрометцентр РФ Москва
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