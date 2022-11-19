Движение на Кольцевой линии метро вошло в график

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Кольцевой линии метро после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в субботу.

"Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Кольцевой линии временно увеличивались интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути.

Данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, не поступало.