Комплекс фабрики Феррейна в Кривоколенном переулке продадут на торгах в декабре

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Басманном районе Москвы 23 декабря продадут с аукциона комплекс исторических зданий фабрики Феррейна неподалеку от станции метро "Чистые пруды", по адресу Кривоколенный переулок, д. 12, стр. 2, 3, 4, 5, 8-9, 10, 11, 13, сообщили в "ДОМ.РФ".

Заявки на торги будут принимать до 19 декабря. Начальная цена лота составляет 575,17 млн рублей.

Выставленный лот входит в состав выявленного объекта культурного наследия "Ансамбль фабрики фармацевтической фирмы "В.К. Феррейн"". На торги выставлено право аренды четырех участков общей площадью 0,5 га и продажа восьми объектов площадью 8,2 тыс. кв. м. В частности, это дом, в котором жил Владимир Феррейн, построенный на основе купеческих палат XVII века; лабораторный корпус 1903 года постройки и служебный флигель, построенный в начале XIX века в классическом стиле.

"Особенностью лота является отсутствие охранных обязательств, что, соответственно, не налагает на нового собственника строгих ограничений по эксплуатации, хотя соблюдать определенные нормы будет необходимо", - отметил директор подразделения "Реализация федерального имущества" "ДОМ.РФ" Николай Сарокваша.

Владимир Карлович Феррейн был московским купцов, фармацевтом, владельцем фармацевтического производства и аптек. Лекарства с его фабрики использовали в том числе члены императорской семьи. Фабрику в Кривоколенном переулке для него строил архитектор Адольф Эрихсон.