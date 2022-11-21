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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

"Аэроэкспрессы" не будут ходить в "Шереметьево" и из него 26 ноября

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - 26 ноября из-за ремонта поезда "Аэроэкспресс" не будут курсировать между Москвой и аэропортом "Шереметьево", сообщил городской Департамент транспорта.

В первой половине дня 27 ноября также будут отменены отдельные рейсы.

Перерыв в движении нужен для работ по соединению Савеловского направления Московской железной дороги с Северным терминальным комплексом аэропорта Шереметьево (терминалы В, С) новой железнодорожной линией. Это позволит сократить время в пути на поездах.

"Добраться в/из аэропорта "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от/до станции метро "Ховрино" за 20 минут. Они отправляются каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта", - сообщили в департаменте.

Терминалы "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале и в аэропорту "Шереметьево" 26 и 27 ноября будут работать в обычном режиме.

В пресс-службе Московской железной дороги подтвердили, что запланировали работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры для соединения Савеловского направления МЖД с Северным терминальным комплексом.

"Технологическое "окно" продолжительностью 27 часов назначено с 01:40 26 ноября до 04:40 27 ноября. За это время железнодорожники уложат "скоростной" стрелочный перевод, который позволит обеспечить движение поездов со скоростью 80-90 км/ч, а также установят необходимое оборудование для работы уложенных ранее семи новых стрелочных переводов", - сообщила пресс-служба. Также будет установлено новое программное обеспечение на блок-постах станций "Аэропорт Шереметьево" и "Лобня" для перевода на цифровую систему управления движением.

В результате до терминалов В и С аэропорта можно будет доехать от транспортно-пересадочного узла "Окружная" за 35 минут, а от Белорусского вокзала - за 50 минут.

Аэроэкспресс Шереметьево Москва Ховрино Савеловское направление МЖД
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