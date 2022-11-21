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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Средние розничные цены на автомобильное топливо на московских заправках на прошлой неделе снова перешли к росту: стоимость дизтоплива резко выросла, бензинов - умеренно, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам недели с 14 по 20 ноября средняя цена на дизтопливо на столичных АЗС выросла на 1,35 рубля, до 56,34 руб./л. Стоимость повысили пять из семи крупнейших сетей АЗС, работающих в Москве: "Роснефть" (на 2,32 рубля, до 57,06 руб./л), "Газпром нефть" (на 1,99 рубля, до 57,13 руб./л), "ЛУКОЙЛ" (на 90 коп., до 56,16 руб./л), "Татнефть" (на 26 коп., до 54,78 руб./л) и "Нефтьмагистраль" (на 20 коп., до 56,99 руб./л).

Средняя стоимость 92-го и 95-го бензинов за неделю выросла на 10 коп., до 48,02 руб./л и 53,33 руб./л соответственно. Средняя цена Аи-100 выросла на 11 коп., до 62,91 рубля. Рост по всем видам топлива обусловлен увеличением цен на них на заправках "ЛУКОЙЛа".

Москва дизтопливо бензин
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