Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Поезда на фиолетовой ветке метро Москвы шли с увеличенными интервалами

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Технический сбой возник утром во вторник на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.

Позднее ведомство добавило, что движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановилось и идет в обычном графике.

Сбой на этой линии продлился около 15 минут, других подробностей не сообщается.

Москва метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за мокрого снега

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за мокрого снега

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в сложных метеоусловиях

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в сложных метеоусловиях

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число погибших при пожаре на Комсомольской площади увеличилось до трех человек

Пожарные обнаружили тела двух погибших на месте возгорания на Комсомольской площади

Пожар на Комсомольской площади в Москве локализовали

Авиацию МЧС и пожарный поезд привлекли к тушению пожара на Комсомольской площади

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });