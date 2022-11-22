Поезда на фиолетовой ветке метро Москвы шли с увеличенными интервалами

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Технический сбой возник утром во вторник на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", - говорится в сообщении.

Позднее ведомство добавило, что движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановилось и идет в обычном графике.

Сбой на этой линии продлился около 15 минут, других подробностей не сообщается.