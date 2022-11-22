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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Открыто движение по транспортной связке с мостом через Яузу на востоке Москвы

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Запущено автомобильное движение по реконструированной Краснобогатырской улице и новому мосту через реку Яузу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня открыли после реконструкции дорогу между ул. Краснобогатырской и проспектом Ветеранов. Построили мост через Яузу с двумя полосами движения в каждую сторону", - написал Собянин в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что теперь между двумя крупными магистралями есть прямая связка - местные жители сэкономят время в дороге.

"Кроме того, улучшится транспортная доступность восточных районов Богородское, Сокольники и Преображенское", - добавил градоначальник.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что в рамках проекта была проведена реконструкция участка Краснобогатырской улицы протяженностью 3,1 км, а также возведение моста на четыре полосы через реку Яузу длиной 43 м.

"Кроме того, после завершения строительных работ вдоль дороги было высажено почти 1,2 тысячи деревьев и кустарников, а также обустроены газоны", - добавил Бочкарев.

Москва
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