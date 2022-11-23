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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

На ВДНХ к павильону "Мясная промышленность" вернут скульптуры быков

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - На ВДНХ у фасада павильона "Мясная промышленность" снова поставят восстановленные скульптуры быков, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Первоначально установленные у фасада скульптуры были утрачены. Сейчас их воссоздают по фотографиям, с моделей снимут форму, по формам скульптуры отольют из бетона, рассказал через пресс-службу руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он добавил, что сам павильон сейчас реставрируют. Сейчас идет работа с фасадами и элементами керамического фонтана авторства художника Вадима Трофимова. В интерьерах уже демонтированы поздние перегородки, потолки подготовлены под покраску.

Павильон № 51 "Мясная промышленность" был построен в 1951-1954 годах в стиле сталинского ампира. До 1956 года он назывался "Главмясо". Здание - памятник культуры федерального значения. В 90-х годах павильон сдавался в аренду под магазины и офисы.

Программа возрождения ВДНХ (комплексу вернули советское название) началась в 2014 году. С тех пор там отреставрировали 26 объектов культурного наследия.

Москва ВДНХ Мосгорнаследие Главмясо Алексей Емельянов
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