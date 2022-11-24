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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Еще два общественных центра открываются на месте старых московских кинотеатров

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Еще два общественных центра созданы на базе бывших советских кинотеатров в Москве, сообщили в пресс-службах Мосгосстройнадзора и девелопера ADG group.

"В пятницу, 25 ноября в районе Новогиреево откроет свои двери районный центр "Место встречи Киргизия", созданный на базе устаревшего одноименного кинотеатра", - говорится в сообщении ADG group.

Архитектурную концепцию проекта разработала британский архитектор Аманда Ливит. Площадь пятиэтажного здания превышает 27,8 тыс. кв.м. Дизайн вывески "Киргизия" восстановили с помощью технологии 3D-сканирования.

Как отмечается, на крыше здание обустроена терраса.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, также в эксплуатацию уже сдали многофункциональный центр "Место встречи Бирюсинка" на юге столицы. Площадь центра - почти 7 тыс. кв. м.

Программа реконструкции московских кинотеатров началась весной 2017 года. На данный момент открыто 11 многофункциональных общественных центров. Всего обновляют 30 столичных кинотеатров.

Москва
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