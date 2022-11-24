В Москве похолодает до 5-7 градусов мороза в ближайшие дни

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Погода в Москве в ближайшие дни будет похожа на январскую, но экстремального понижения температуры ждать не стоит, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наступает нормальная зимняя погода, Москва будет находиться в отроге антициклона, который несет в столицу понижение температуры, но оно умеренное, не экстремальное, завтра ночные температуры 7-9 градусов мороза, даже до - 12 в ночь на субботу, днем -5...-7", - сказал Вильфанд в четверг.

По его словам, температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 4-5 градусов. "Это нормальная январская температура, хотя 27-28 ноября немного "потеплеет" до -3...-5 мороза, в пятницу без осадков, а в субботу-воскресенье ожидается небольшой снег", - уточнил метеоролог.

По его словам, такой температурный фон сохраниться в столичном регионе практически всю следующую неделю. "Повышения температуры не видно, по погоде это - январь, но зимой прогноз потепления не вызывает никакого отклика в душе: нулевая температура, мрачно, скользко, а сейчас вполне нормальная зимняя погода", - добавил Вильфанд.

По его словам, "действительно экстремальная ситуация в погоде сейчас в Западной Сибири, на Урале - там мощнейший антициклон, северные ветры приносят холодный воздух, антициклон вымораживает всю подстилающую поверхность, поэтому там действительно аномалии температуры на 14-15 градусов ниже нормы".

"Это сильнейшие морозы характерные для января, но даже если бы это было в январе, все равно температура была бы ниже нормы на 8-10 градусов", - отметил Вильфанд.