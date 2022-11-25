Архангельский застройщик десять лет будет работать в промзоне "Теплый стан" в Москве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы подписали договор с инвестором из Архангельска о комплексном развитии участка бывшей столичной промзоны "Теплый Стан" в течение десяти лет, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества.

За это время застройщик должен построить на выделенном участке в 17 га научно-производственные объекты общей площадью около 60 тысяч кв.м, сообщил через пресс-службу глава департамента Максим Гаман.

"Город заключил договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Теплый Стан" с инвестором, определенным на аукционе. Реорганизацией территории займется ООО "Специализированный застройщик "Севтехнадзор"" из Архангельска, входящий в группу компаний "Аквилон"", - говорится в сообщении.

Вложения инвестора в проект оцениваются в 17 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города - более чем в 1,5 млрд рублей.

Сейчас большую часть промзоны занимают склады, автосервисы и стоянки спецтехники. Владельцам этой недвижимости пообещали компенсацию в размере ее рыночной стоимости.

Девелопер занимается разработкой проекта планировки территории.

Ранее сообщалось, что по итогам реализации проекта для жителей появится более 4,4 тысячи новых рабочих мест.

Цель программы "Индустриальные кварталы" - вовлечение в оборот фактически заброшенных городских территорий. Первый договор в ее рамках заключили в июле 2020 года. Ожидается, что реализация программы привлечет 3 трлн рублей поступлений в бюджет, в городе появится около 550 тысяч рабочих мест.