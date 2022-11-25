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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Москве потушили пожар в ТЦ "Елоховский Пассаж"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре "Елоховский Пассаж" в Москве, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в пятницу.

"Возгорание ликвидировано на площади 20 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в пятницу огонь охватил здание торгового центра "Елоховский Пассаж" в Москве, наблюдался черный дым. Была проведена эвакуация посетителей.

ТЦ "Елоховский пассаж" расположен на Бауманской улице напротив входа в метро "Бауманская".

Москва МЧС
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