В Москве потушили пожар в ТЦ "Елоховский Пассаж"
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание в торговом центре "Елоховский Пассаж" в Москве, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в пятницу.
"Возгорание ликвидировано на площади 20 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в пятницу огонь охватил здание торгового центра "Елоховский Пассаж" в Москве, наблюдался черный дым. Была проведена эвакуация посетителей.
ТЦ "Елоховский пассаж" расположен на Бауманской улице напротив входа в метро "Бауманская".