Все московские суды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Все районные суды Москвы в понедельник эвакуированы после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Дмитрий Овешников.

Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех 35 районных судах города, после чего сотрудники и посетители были эвакуированы для проведения проверки полицейскими, сказал он.

Овешников отметил, что "письма содержали угрозы, но каких-то определенных требований в них не было".

По его словам, в настоящий момент в нескольких судах уже завершилась проверка, сообщение о минировании не подтвердилось и суды возобновили работу.