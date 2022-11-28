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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Все московские суды эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Все районные суды Москвы в понедельник эвакуированы после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Дмитрий Овешников.

Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех 35 районных судах города, после чего сотрудники и посетители были эвакуированы для проведения проверки полицейскими, сказал он.

Овешников отметил, что "письма содержали угрозы, но каких-то определенных требований в них не было".

По его словам, в настоящий момент в нескольких судах уже завершилась проверка, сообщение о минировании не подтвердилось и суды возобновили работу.

Москва Мосгорсуд
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