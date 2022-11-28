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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Пушкинский музей учредил "Морозовскую премию"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина учредил "Морозовскую премию" за создание и осуществление социокультурных проектов, способствующих преобразованию общественной среды.

Оглашение победителей, отобранных экспертным жюри в трех номинациях "Меценат", "Культуртрегер" и "Культурный стратег", будет проходить ежегодно в день рождения Ивана Морозова, в честь которого и названа премия.

Цель премии - поддержка российской культуры, выявление и признание творческих достижений граждан РФ в социокультурной деятельности, обеспечивающей развитие одного или нескольких регионов России, позитивное изменение и развитие культурного ландшафта.

Как уточнили в пресс-службе, премия присуждается за особые достижения в организации и усовершенствовании общественной среды с помощью современных художественных проектов. На премию номинируются предприниматели и меценаты, общественные и государственные деятели, сотрудники учреждений культуры и образования, менеджеры в области культуры, городской среды, экологии, а также художники, которые заняты организацией проектов, ориентированных на общественную пользу.

Присуждение премии происходит в трех номинациях: "Меценат" - за финансовую поддержку культурных институций или акты дарения им произведений искусства; "Культуртрегер" - за создание и развитие устойчивых и принципиально важных для территории культурных институтов; "Культурный стратег" - за проведение последовательной культурной политики, развивающей регион.

Экспертный совет ежегодно будет отбирать по всей стране 30 номинантов - по 10 человек в каждой номинации. Премия не имеет материального эквивалента, является символическим знаком признания заслуг лауреата обществом.

Москва ГМИИ
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