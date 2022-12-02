Магазины одежды займут место бара "Симачев" в Столешниковом переулке

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Здание бывшего бара "Симачев" в Столешниковом переулке в центре Москвы займут фэшн-бренды и рестораторы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Многих интересовала судьба этого здания, и недавно мы согласовали проект, который гармонично впишется в архитектурную линию Столешникова переулка. Современный объем с четкими линиями, аккуратными рельефными деталями и большими окнами будет привлекать внимание, но уже не за счет откровенного китча", - отметил главный архитектор Сергей Кузнецов.

Четырехэтажное строение по адресу: Столешников переулок, д.12, стр. 2, облицуют натуральным камнем светлого оттенка с рельефными вставками. Первые два этажа займут магазины, а остальные площади - кафе и ресторан.

Проект предусматривает возможность открытия летних террас на третьем и четвертом этажах.