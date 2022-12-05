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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

К воскресенью в Москве потеплеет до +2 градусов

К воскресенью в Москве потеплеет до +2 градусов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Постепенное повышение температуры и понижение атмосферного давления ожидается в московском регионе на этой неделе, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Антициклон, который принес холодные воздушные массы в Москву и область, будет постепенно смещаться к востоку, а циклон западного происхождения медленно, но неуклонно, будет приближаться и оказывать влияние на европейскую территорию России, (...) и уже со среды ожидается изменение циркуляции и постепенное повышение температуры", - сказал Вильфанд в понедельник.

По его словам, если в понедельник в Москве температура воздуха днем была -7...-10, во вторник прогнозируется -6...-8 градусов, то в среду уже -5...-7 градусов, в четверг -3...-5, в пятницу -1...-6 градусов, пройдет снег.

"В пятницу температурный фон будет около нормы, ночью -5...-7 градусов, днем 1-6 мороза. В субботу температура прогнозируется на 1-2 градуса выше нормы. Ночью около 5 мороза, а днем -1...-3 градуса, не исключены оттепельные явления. В воскресенье дальнейшее повышение температуры, днем уже можно прогнозировать температуру - 3 до +2 градусов", - добавил Вильфанд.

По его словам, давление в течение недели также будет стремиться к норме, в понедельник оно превышало ее на 20мм, но к выходным снизится практически на такую же величину.

Москва
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