Инвестиции в основной капитал Москвы выросли на 2,7% за девять месяцев

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал столицы за девять месяцев текущего года выросли на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они составили 3,4 трлн рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По данным Мосстата, объем инвестиций в основной капитал города за январь - сентябрь текущего года составил 3,4 трлн рублей, что на 2,7% выше показателя за сопоставимый период 2021 года. При этом 2,6 трлн рублей вложил крупный и средний бизнес", - сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе профильного комплекса во вторник.

По его данным, на долю Москвы сегодня приходится 20,5% общероссийского объема инвестиций в основной капитал. Ефимов отметил, что даже в условиях санкционного давления вложения стабильно растут.

Больше всего средств крупный и средний бизнес инвестировал в строительство нежилых зданий и сооружений и в благоустройство земель - 34% от общего объема. Доля вложений в машины и оборудование составила 31,3%, в создание объектов интеллектуальной собственности - 17,7%, в возведение жилых зданий и помещений - 16,5%.

"Что касается структуры финансирования, то за три квартала этого года 1,3 трлн рублей, или 50,3% от общего объема, крупные и средние предприятия профинансировали из собственных средств. Оставшиеся 1,3 трлн рублей - это привлеченные инвестиции", - сказал в свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"В новых экономических реалиях у нашего бизнеса появились возможности занять свободные ниши на столичном рынке, создавать и расширять производства в тех сферах, откуда ушли западные инвесторы. При этом предпринимателям доступен широкий набор мер поддержки от города", - добавил Овчинский.

В пресс-службе напомнили, что весной текущего года правительство Москвы разработало и утвердило ряд преференций, направленных на дополнительную поддержку инвесторов и нивелирование последствий санкций. Например, в этом году предприятиям не нужно подтверждать соответствие условиям предоставления специальных статусов - все они будут продлены автоматически. Эта антикризисная мера позволит компаниям сохранить налоговые льготы.

Промышленные предприятия могут воспользоваться льготной арендой земли для реализации масштабных инвестиционных проектов. Предприниматель, который оформляет участок для проектирования, строительства или реконструкции объектов производственного назначения, может получить его по ставке один рубль в год.

Город также предоставляет льготные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам, которые создают в столице объекты нежилого назначения. На эти программы Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено дополнительно 20 млрд рублей.