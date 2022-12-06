Москва продлила на год программу поддержки клинических исследований лекарств

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы продлила на 2023 году программу поддержки клинических исследований лекарств в городских медицинских учреждениях, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что программа была запущена в 2022 году. Заявки на участие в ней подали семь фармацевти ческих компаний.

Он пообещал продолжать помогать разработчикам препаратов в подборе площадки с необходимым оборудованием и расходными материалами, в формировании команды и наборе добровольцев, в решении юридических вопросов.

Также власти будут по-прежнему компенсировать им до половины всех затрат на изучение важных для столичной медицины лекарств.

С помощью города компании смогут сократить расходы и быстрее внедрить новые препараты в медицинскую практику, подчеркнул мэр.