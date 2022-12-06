Реставраторы демонтируют пристройки к дому-самолету в Москве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Демонтаж поздних пристроек будет проведен в ходе комплексной реставрации памятника конструктивизма - Дома-самолета в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Специалисты приступили к работам по демонтажу и переборке поздних и аварийных элементов и перекрытий юго-западной части объекта культурного наследия. В дальнейшем мастерам предстоит выполнить такие работы по всем частям здания", - говорится в сообщении.

Дом-самолет - главный павильон Постоянной всесоюзной строительной выставки по адресу: 1-я Фрунзенская ул., д.3А, стр.1. Оно обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Строительство здания было завершено в 1935 году и вместило экспозицию, посвященную плану реконструкции Москвы, а чуть позже выставку "Индустрия социализма". Главный павильон выставки был значительно перестроен и к началу 1990-х годов пришел в неудовлетворительное состояние. В августе 2021 года было выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта.

В апреле Архсовет одобрил проект создания элитного жилого квартала "Интеко" на месте бывшего конструктивистского выставочного комплекса начала ХХ века на Фрунзенской набережной. Главной своей задачей авторы проекта сделали воссоздание идеи структуры новаторского комплекса Всесоюзной строительной выставки. Из исторических строений лучше всего сохранился главный павильон - "дом-самолет", получивший такое название из-за того, что с высоты птичьего полета его очертания напоминают лайнер.

Как уточнял первый вице-президент - исполнительный директор "ИНТЕКО" Евгений Семенов, дом-самолет сейчас принадлежит Роману Троценко и используется как офисное здание. В ноябре прошлого года сообщалось, что элитный проект на Фрунзенской набережной будет реализован девелоперами "Интеко" и "Самолет".