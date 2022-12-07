В Москве ряд музеев можно будет посетить бесплатно с 12 по 18 декабря

В эти дни пройдет последняя в году "Московская музейная неделя"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с 12 по 18 декабря пройдет заключительная в 2022 году акция "Московская музейная неделя", сообщила через пресс-службу Департамента культуры заммэра столицы Наталья Сергунина.

В акции будут участвовать в том числе Дарвиновский музей, Государственный музей Пушкина, дом-музей Марины Цветаевой, музей-заповедник "Царицыно", музей-панорама "Бородинская битва", Старый английский двор в Зарядье, Музей истории ГУЛАГа, центр "Солянка МСК", Государственный музей Маяковского, "Дом Бурганова", музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", Государственный музей Владимира Высоцкого, музей-усадьба "Кусково", Музей Парка Горького, Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева и другие.

По правилам акции "Московская музейная неделя" в течение семи дней у одного музея определен один день, когда можно посетить все его площадки бесплатно. Расписание акции указано на портале мэрии. Для бесплатного посещения музея электронный билет можно оформить на портале mos.ru или сайте самого учреждения.

В мэрии напомнили, что сейчас в Музее Москвы можно увидеть экспозицию археологических находок, которые иллюстрируют быт горожан в Петровскую эпоху, а в Государственном музее Пушкина — картины, посвященные творчеству Чехова. В доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке проходит выставка, посвященная его истории.

"На этот раз одна из крупнейших экспозиций посвящена усадебной жизни России столетия назад: посетителей познакомят с предметами искусства того времени - картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе "Останкино", - сообщила Сергунина. - С начала года в "Московской музейной неделе" приняли участие больше 1,2 миллиона человек".