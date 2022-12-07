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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

В Москве апартаменты вернулись к ценам ниже квартир на первичном рынке

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года средняя стоимость квадратного метра в столичных апартаментах впервые с апреля 2021 года стала ниже цены "квадрата" в квартирах на первичном рынке Москвы, показало исследование аналитического центра дивизиона "Домклик" от Сбербанка.

По предварительным данным экспертов, теперь такие квартиры стали на 3% дороже.

Цена "квадрата" апартаментов с апреля 2021 года была стабильно выше, чем на первичном рынке, отмечают авторы обзора.

Они также сравнили разницу стоимости апартаментов и вторичного жилья. В течение двух последних лет разрыв составлял от 5 до 22%. В ноябре апартаменты стоили дороже "вторички" на 8%.

"По предварительным итогам ноября средняя стоимость квадратного метра в апартаментах составила 269 тысяч рублей - это минимальное значение начиная с июля 2021 года", - подчеркнула руководитель аналитического центра Мария Ромчанова.

По ее словам, спрос на апартаменты не снижается. В среднем за месяц в этом году в Москве регистрируется на 4% больше сделок, чем в 2021-м.

Эксперты отмечают, что в основном спросом пользуются небольшие апартаменты (средняя площадь - 18,3 кв.м), средняя стоимость объекта составляет 5,4 млн рублей. Около 21% проданных апартаментов расположено на северо-востоке Москвы, 17% - на севере и 13% - на востоке.

Москва Сбербанк Домклик Мария Ромчанова
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