В Москве движение осложнилось из-за гололеда

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Жителям столицы рекомендуется отложить поездки на личных автомобилях из-за гололеда на дорогах.

"На дорогах 8 баллов - просим перенести поездки на личных автомобилях после 20:00. Гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение", - сообщает московский департамент транспорта.

Отмечается, что наиболее загружены следующие участки по направлению в область: Каширское шоссе, ТТК, Проспект Андропова, Садовое кольцо, Ярославское шоссе и МКАД.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, не отвлекаться на гаджеты и быть внимательными на съездах с эстакад и мостов.