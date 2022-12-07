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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Собянин заявил, что экономика Москвы в 2023 году должна перейти к росту

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, согласно прогнозу, экономика столицы в следующем году должна продемонстрировать положительную динамику роста.

"Прогноз есть, он официально утвержден, что мы должны в следующем году перейти к росту экономики, (к росту) ВВП, хотя у нас и сегодня по целому ряду отраслей неплохая динамка", - сказал Собянин в среду, отвечая на вопросы в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, положительную динамику демонстрирует обрабатывающая промышленность, "мы закончили (год) с десятипроцентным ростом, по каким-то отраслям, по той же торговле есть небольшое отставание, общепит практически сработает на уровне прошлого года".

"Предполагаем, что многие из проблем отойдут и объемы и торговли, и общепита, и услуг восстановятся в следующем году. В обрабатывающей промышленности мы видим, что точно будет положительная динамика. В целом надеемся, что экономика Москвы в следующем году будет идти в положительном тренде", - уточнил мэр.

Он также сказал, что российская столице не намерена сворачивать ни один из инфраструктурных проектов, в том числе связанные со строительством скоростных диаметров или новых дорог.

"Не мое правило, и не правило правительства Москвы, несмотря ни на какие проблемы останавливать развитие. Наши инфраструктурные проекты дают мощный толчок развитию экономики в целом, это такой импульс, мы точно останавливаться не будем", - сказал Собянин.

Москва Сергей Собянин
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