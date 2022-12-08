Строительство автомобильного моста началось в Мневниковской пойме в Москве

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Началось строительство автомобильного моста, который свяжет северную часть Мневниковской поймы с улицей Мясищева, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Развитая транспортная система станет одним из важнейших факторов развития Мневниковской поймы. Ее северная часть будет соединена с районом Филевский Парк четырехполосным автомобильным мостом длиной 232 метра и шириной порядка 30 метров", - сказал Бочкарев.

Сейчас ведется сооружение искусственных "полуостровов" на Москве-реке, на которые затем будут установлены опоры моста.

Помимо четырех полос для автомобилей, у моста будут два тротуара, левый – пешеходный, а правый будет совмещен с велодорожкой. Основным цветом моста станет красный, таким образом, его дизайн будет перекликаться с другими объектами поймы.

В пойме также появится второй мост, который обеспечит для автомобилистов и пешеходов связь между средней частью поймы и Новозаводской улицей. По этому объекту ведутся проектирование и инженерные изыскания.

Территория Мневниковской поймы занимает площадь в 352 га. Проект планировки предусматривает создание жилой и деловой застройки, объектов социальной инфраструктуры и парковых зон, как за счет городского бюджета, так и частными инвесторами.