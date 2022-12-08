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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Пробки в Москве вечером могут достичь 8-9 баллов из-за снегопада

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погодных условий в столице осложнено движение автомобилей, гражданам рекомендуется отложить поездки, сообщает департамент транспорта Москвы.

"Движение в городе плотное - вечером рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Вечером ожидаем (пробки - ИФ) до 8 баллов, при ухудшении погоды - до 9", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие затруднения движения фиксируются на ТТК в районе Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов по направлению в центр, а также на МКАД в районе улицы Верхние поля. Из-за снега, плохой видимости, низких скоростей, мелких ДТП и строительных работ движение осложняется во всей Москве.

"Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня и в вечерний час пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города", - подчеркивают в департаменте.

Водителям рекомендуется держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты во время движения и быть осторожными на съездах с эстакад и мостов.

Москва
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