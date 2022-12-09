VK в декабре откроет свою концертную площадку VK Stadium

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Интернет-компания VK в декабре откроет собственную концертную площадку VK Stadium в историческом здании на Ленинградском проспекте на месте клуба Stadium Live, говорится в сообщении компании.

Инвестиции в проект VK не раскрывает. Источник на рынке оценивает инвестиции в открытие VK Stadium примерно в 60-70 млн рублей.

Площадка вмещает 7 тыс. человек, там планируется проводить концертные шоу, музыкальные мероприятия и мероприятия различных форматов. Ежегодно на площадке планируется проводить около 100 событий.

Проект реализуется в партнерстве с Sagrado Corp. – холдингом, основным направлением деятельности компании являются создание и управление проектами в сегменте HoReCa и entertainment (преимущественно это event-площадки, клубные проекты и бары, а также масштабные фестивальные события).