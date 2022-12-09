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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Москва заняла первое место в "Зеленом рейтинге" российских регионов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор (РЭО), и в очередной раз подтвердила лидерство в сфере обращения с отходами, сообщила в пятницу пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Рейтинг составляется на основе статистических показателей и результатов соцопроса. Критерии оценки - качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, уровень информированности граждан о реформе и отношение к ней.

"Москва как крупнейший мегаполис всегда уделяла особое внимание вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Важным этапом реформы в этой области стало введение с 1 января 2022 года института регионального оператора, по итогам конкурса этот статус получил ГУП "Экотехпром", оказывающий более 20 лет соответствующие услуги", - заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, которого цитирует пресс-служба.

По словам заммэра, к переходу на новую систему город готовился заранее, обновляя парк техники, обустраивая современную инфраструктуру для сортировки и переработки мусора.

"Сегодня в Москве действует единый тариф на вывоз ТКО. Благодаря качественной подготовительной работе изменения прошли для жителей столицы незаметно, никак не повлияли на их комфорт", - подчеркнул заммэра.

Он назвал важнейшим проектом программу раздельного сбора мусора, который реализуется в Москве с 1 января 2020 года

"Чтобы сделать процесс максимально удобным, выбрали простую двухконтейнерную систему (...) И сейчас можем констатировать, что программа очень успешно развивается. В прошлом году, например, собрали рекордное число вторсырья - более 1 млн тонн, в этом году показатель будет еще выше", - добавил Бирюков.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства отметили, что сегодня в Москве созданы все условия для сортировки мусора: во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено свыше 60 тыс. брендированных контейнеров.

Москва
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