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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Московских водителей предупредили о тумане в столице до конца дня

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Столичным водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах из-за тумана в городе, сообщает в субботу департамент транспорта Москвы.

"В ближайшие часы с сохранением до конца дня в городе ожидается туман. Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-700 метров", - говорится в сообщении.

В департаменте рекомендуют водителям быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.

Москва
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