Прокуроры выяснят причины подтопления в аэропорту "Шереметьево"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту подтопления в терминале B аэропорта "Шереметьево".

"Причины произошедшего устанавливаются. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что ликвидация последствий происшествия и соблюдение прав пассажиров аэропорта поставлены на контроль.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в терминале B "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация, после чего помещение оказалось залито водой.