Мосгордума одобрила штрафы для перевозчиков при нарушениях в сфере транспортных услуг

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордума поддержала региональный законопроект о введении штрафов для должностных лиц и перевозчиков за нарушения в сфере транспортного обслуживания, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Проект в думу внесли депутаты-единороссы и депутаты из постоянного депутатского объединения "Моя Москва".

Шапошников напомнил, что мэрия Москвы уже утвердила своим постановлением требования к перевозчикам, однако за нарушение этих норм все еще не предусмотрено ответственности. Он выразил уверенность, что введение штрафов позволит повысить качество и безопасность предоставляемых услуг для граждан.

Законопроект предусматривает штрафы от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц за нарушения при транспортном обслуживании населения. Рассматривать такие дела и составлять протоколы по ним будет Московская административная дорожная инспекция.

"Федеральное законодательство предусматривает для регионов возможность устанавливать дополнительные требования к перевозчикам, осуществляющим перевозки по нерегулируемым тарифам. В нашем случае речь идет о смежных межрегиональных регулярных маршрутах между Москвой и Московской областью", - отметил Шапошников.