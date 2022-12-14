В Москве ввели льготу, снижающую налог на имущество физлиц с нежилых объектов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла закон, согласно которому вводится новая льгота; она позволяет снизить в три раза налог на имущество физических лиц с нежилых объектов, не используемых в торгово-офисной деятельности. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, ее слова привели в пресс-службе профильного департамента.

В пресс-службе отметили, что, согласно действующему законодательству, физические лица уплачивают налог на имущество с нежилых объектов по ставке 0,5%, кроме случаев, когда объект недвижимости используется в целях торговли или размещения офисов – тогда налог платится по ставке 1,5%.

В Москве торгово-офисное использование объекта устанавливается Госинспекцией по недвижимости после выезда на объекты и визуального осмотра, а также по вывескам, рекламным плакатам и прочим внешним признакам, если комиссии не был предоставлен доступ внутрь помещения.

Багреева отметила, что, если для нежилого объекта была установлена ставка налога на имущество физлиц в 1,5%, но он не используется для торгово-офисных целей, его собственник может обратиться за повторным обследованием в межведомственную комиссию при департаменте экономической политики и развития города Москвы. Срок такого обращения – до 31 марта года, за который рассчитывается налог.

Однако на практике физические лица узнают, что объект облагается по ставке 1,5%, только из налогового уведомления, которое поступает уже после окончания этого года. К тому моменту исключить недвижимость из перечня торгово-офисных объектов уже нельзя, пояснила глава департамента.

"Для решения этой проблемы для физических лиц вводится налоговая льгота, которая позволит пересчитать налог за уже истекший период, снизив его втрое – с 1,5% до 0,5% от кадастровой стоимости объекта, если повторным обследованием подтвердится, что объект не торгово-офисный", - заявила Багреева.

"Таким образом, в случае если осенью этого года физическое лицо получило налоговое уведомление, в котором налоговая ставка для его объекта была повышена с 0,5% до 1,5%, необходимо обратиться в межведомственную комиссию для проведения повторного осмотра объекта. Сроки для такого обращения будут установлены правительством Москвы в ближайшее время", - добавила она.