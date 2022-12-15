Поток пациентов в медучреждения Москвы в 2022 году вырос в 1,5 раза

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Власти Москвы улучшили доступность больниц и поликлиник города, за счет этого существенно вырос поток пациентов, сообщил на форуме "Моя поликлиника" мэр города Сергей Собянин.

"За последний год у нас почти в полтора раза вырос поток пациентов как в стационары, так и в поликлиники. Не потому что люди стали болеть, у нас нет болезненности населения увеличенной. Стала больше доступность - стали больше ходить", - сказал он.

Он добавил, что власти Москвы изменили структуру поликлиник: были созданы 80 поликлинических центров детского и взрослого здравоохранения, в каждом из них присутствуют необходимые специалисты и техника. Также был оптимизирован административный аппарат.

Еще мэр сообщил, что система оплаты труда в поликлиниках стала "более справедливой".