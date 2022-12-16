В Москве в тариф ОМС включат анализ рентгеновских снимков нейросетями

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году в тариф ОМС в Москве добавят анализ рентгеновских снимков с помощью нейросетей, сообщила на форуме "Моя поликлиника" заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Со следующего года мы впервые в стране вводим специальный тариф в рамках ОМС на анализ рентгеновских снимков с помощью систем искусственного интеллекта и таким образом завершаем первый этап внедрения в практическое здравоохранение и рутинную медицинскую практику сервисов цифрового зрения", - сказала она.

Первым в тариф ОМС будет включен анализ маммографических снимков, уточнила заммэра. Инициатива позволит широко внедрять такие технологии в практическое здравоохранение и не зависеть от грантовой поддержки. Для москвичей такие исследования по-прежнему будут бесплатными, а использование алгоритмов позволит ускорить диагностику и повысить ее точность, считают в мэрии.