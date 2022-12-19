Почти 25 тыс. москвичей получили квартиры по реновации с начала года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Практически 25 тысяч москвичей переехали в новое жилье по программе реновации в 2022 году, сообщила пресс-служба департамента городского имущества.

"В этом году департамент городского имущества предложил москвичам равнозначные квартиры в 57 новостройках по программе реновации. Новое жилье в них получили 24,3 тыс. человек. Сейчас более 3,5 тыс. жителей старых пятиэтажек заключили договоры на новые квартиры в Юго-Западном округе Москвы, по 3,3 тыс. человек - в Южном, Восточном и Юго-Восточном административных округах. Также в пятерку лидеров входит Северный округ, где правообладателями стали почти 2,8 тыс. человек", - сказал глава ведомства Максим Гаман.

Всем участникам программы реновации жилье предоставляется в том же районе города, в котором расположен их старый дом. Исключением являются Зеленоград, Троицкий и Новомосковский административные округа, в которых переселение ведется в пределах округа.

"Темпы проектирования и строительства домов по программе реновации постоянно растут. Так, в 2022 году стройкомплекс передал под заселение уже 57 новостроек в 39 районах города. Еще 21 построенный дом готовится к заселению. Сейчас для нужд программы разрабатывается проектная документация для 225 объектов, 164 строятся", - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Он напомнил, что для строительства новых домов по программе реновации продолжается подбор "стартовых " площадок. С января 2022 года в столице добавилось 35 новых территорий для возведения новостроек.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. Теперь в столице насчитывается 565 "стартовых" площадок.