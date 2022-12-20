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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Собянин разрешил оборот электронных копий архивных документов о правах на жилье

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве теперь будет можно получить в электронном виде через портал mos.ru копии документов о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года. Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэрии.

Там объяснили, что каждый год от горожан поступает более 25 тысяч запросов на копию документа о зарегистрированных правах на жилье до 1998 года, однако до сих пор этот востребованный документ можно было получить только на бумаге и в МФЦ.

Чтобы решить эту проблему, Департамент городского имущества провел работу по выверке сведений в базе данных и исправлению ошибок, наличие которых не позволяло автоматизировать выдачу копий, отметили в пресс-службе.

В результате получение архивных копий правоустанавливающих документов стало доступно онлайн в любое время и вне зависимости от местонахождения заявителя.

"Граждане, которым для получения электронных услуг департамента городского имущества требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, могут получить ее бесплатно. Информация о порядке получения УКЭП поступит в личный кабинет на портале mos.ru после одобрения оказания услуги", - добавили в мэрии.

Москва Сергей Собянин
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