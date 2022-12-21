Мосгорсуд оправдал двоих бойцов Росгвардии по делу о "гибели дебошира при задержании"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оправдал по обвинению в гибели задержанного бойцов Росгвардии Сергея Бычкова и Илью Прокопенко, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда отменила приговор Солнцевского районного суда города Москвы от 3 июня 2022 года в отношении Бычкова и Прокопенко. Должностные лица признаны невиновными и оправданными в связи с отсутствием в их действиях состава преступления", - сообщили в пресс-службе.

Фигурантам вменялось превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (пп. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным суда, "росгвардейцев обвинили в гибели дебошира при задержании".

Приговор вступил в законную силу. Фигуранты имеют право на реабилитацию.