Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Мосгорсуд оправдал двоих бойцов Росгвардии по делу о "гибели дебошира при задержании"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оправдал по обвинению в гибели задержанного бойцов Росгвардии Сергея Бычкова и Илью Прокопенко, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда отменила приговор Солнцевского районного суда города Москвы от 3 июня 2022 года в отношении Бычкова и Прокопенко. Должностные лица признаны невиновными и оправданными в связи с отсутствием в их действиях состава преступления", - сообщили в пресс-службе.

Фигурантам вменялось превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (пп. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным суда, "росгвардейцев обвинили в гибели дебошира при задержании".

Приговор вступил в законную силу. Фигуранты имеют право на реабилитацию.

Мосгорсуд Москва Росгвардия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мокрый снег и ледяной дождь ожидаются вечером в Москве

Нагрузка на поликлиники Москвы осенью превысила ковидный пик начала года

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей

В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер

В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного снега

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });