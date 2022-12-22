В Москве число свободных элитных квартир под аренду побило рекорд десятилетия

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году количество свободных элитных квартир на московском рынке аренды оказалось рекордным за последние десять лет, подсчитали в компании Apple Real Estate.

"На данный момент в базе нашего агентства насчитывается максимальное в последние десять лет количество свободных вариантов, и их число в три раза превышает показатель годичной давности", - рассказал руководитель направления Аренда компании Apple Real Estate Владимир Родионов.

Уходящий год он назвал для рынка аренды и напомнил о трех волнах падения цен. В марте зарубежные компании начали покидать Россию, из-за чего премиальное предложение найма выросло на четверть. Собственники делали скидки в 10-25%. В конце сентября из страны уехали многие российские арендаторы. По этой причине арендодатели делали скидки до 30%.

"Наконец, третья волна накрыла рынок в декабре: цены снизились, поскольку квартир стало еще больше", - уточнил Родионов.

Эксперты добавили, что в этом году 72% арендодателей были готовы передать управление недвижимостью третьим лицам по доверенности. Так они могут получать пассивный доход, находясь в другой стране. Кроме того, уже 90% собственников рассматривают разные составы арендаторов и допускают размещение питомцев в квартирах.

Аналитики подчеркнули, что почти полностью ушли договоры с привязкой к валюте. Например, в марте 80% лотов выставили по ценам, привязанным к доллару.

Помимо этого, стоимость в сегменте квартир до 250 тысяч рублей упала на 10-20%, от 250 тысяч рублей - на 25-40%.

"Главный месседж этого года - долгосрочное планирование больше не работает", - подытожил Родионов.