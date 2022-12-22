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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Прокуратура Москвы фиксирует случаи бесконтактного сбыта наркотиков через интернет

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Случаи бесконтактного сбыта незаконных веществ с использованием интернета выявляются в Москве, сообщил заместитель прокурора столицы Дмитрий Леньшин.

Выступая на заседании межведомственной группы по вопросам пресечения фактов распространения наркотических средств он отметил, что участились случаи использования надписей на различных объектах для вовлечения граждан в распространение наркотиков. За указанный период в полицию поступило более 600 сообщений о наличии на тротуарах и стенах зданий подобных надписей.

На заседании было отмечено, что за 11 месяцев года совершено более 9,5 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них с использованием информационно-телекоммуникационных технологий - 2105 преступлений.

Москва
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